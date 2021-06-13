Жемалетдинов: Первые 15 минут бельгийцы сами боялись играть

Игрок сборной России по футболу Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями от матча против сборной Бельгии.

Россияне проиграли со счетом 0:3.

«Первый гол его мы сами себе придумали, а его второй уже убежал, забил. Его отмечу. Первые 15 минут бельгийцы сами боялись играть, выбивали по аутам. Это было. Этот досадный гол сломал всю игру», — передает слова Жемалетдинова »Чемпионат.com».

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала матч национальной сборной с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.