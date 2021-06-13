Англия обыграла Хорватию в матче Евро-2020

В матче Евро-2020 сборная Англии обыграла национальную команду Хорватии.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Через 12 минут после перерыва Рахим Стерлинг вывел англичан вперед.

В следующем матче Англия сыграет против Шотландии. Встреча состоится 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Хорваты проведут поединок против Чехии. Встреча состоится 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Евро-2020. Группа D

Англия — Хорватия — 1:0

Гол: 1:0 — Стерлинг, 57.

Ранее сборная Бельгии обыграла национальную команду России в матче первого тура группы B Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе бельгийцев отличились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.