Англия обыграла Хорватию в матче Евро-2020
В матче Евро-2020 сборная Англии обыграла национальную команду Хорватии.
Встреча завершилась со счетом 1:0.
В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Через 12 минут после перерыва Рахим Стерлинг вывел англичан вперед.
В следующем матче Англия сыграет против Шотландии. Встреча состоится 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Хорваты проведут поединок против Чехии. Встреча состоится 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
Евро-2020. Группа D
Англия — Хорватия — 1:0
Гол: 1:0 — Стерлинг, 57.
Ранее сборная Бельгии обыграла национальную команду России в матче первого тура группы B Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе бельгийцев отличились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.