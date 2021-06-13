Украинцам вручили подарки после поражения России в матче против Бельгии

Служба такси «Бонд» в Киеве подарила своим клиентам по 50 гривен (133 рубля) после поражения сборной России в матче Евро-2020 против национальной команды Бельгии, передает Strana.ua

Встреча завершилась со счетом 0:3. В составе победителей отличились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

Деньги можно будет потратить на такси или доставку еды.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени. 20 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал результат встречи сборной России с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.