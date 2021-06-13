Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин отдыхает в родном городе под песни Круга

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин проводит отпуск в своем родном городе Коркино (Челябинская область).

В Instagram появилось видео, на котором игрок проводит время в кругу близких, слушая песню Михаила Круга «Отпусти мне, батюшка, грехи».

21 апреля стало известно, что Панарин испытывает усталость после трудного сезона в НХЛ и скандала из-за обвинений в избиении девушки, вследствие чего принял решение пропустить чемпионат мира, на котором российская команда добралась до четвертьфинала.

«Нью-Йорк Рейнджерс» не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,49), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон позвонил российскому форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину после их драки на льду.