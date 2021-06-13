Бывший врач Эриксена заявил, что у него не было проблем с сердцем

Профессор Санджай Шарма, проводивший кардиологические тесты для Кристиана Эриксена с 2013 по 2020 год, когда футболист играл за лондонский «Тоттенхэм», прокомментировал инцидент во время матча между Данией и Финляндией на чемпионате Европы — 2020.

«С того дня, когда мы только подписали его, моей работой было проводить проверку, которую я проводил каждый год. Так что его тесты вплоть до 2019 года были в полном порядке. Это точно. Явной сердечной недостаточности не было. Он ежегодно проходил исследования. Могу поручиться за это, потому что эти тесты проводил я.

Я подумал: «Боже мой! Неужели мы чего-то не заметили?» Но я просмотрел все результаты его тестов. Все они идеальны», – приводит слова специалиста Daily Mail.

За несколько минут до конца первого тайма Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч был прерван почти на два часа. Сейчас датчанин находится в стабильном состоянии. Он уже успел поговорить с партнерами по команде.

Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Криштиану Роналду поддержал Кристиана Эриксена, потерявшего сознание на матче Евро.