Губерниев назвал мудаками тех, кто обвиняет Россию в расизме

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об отказе игроков сборной России преклонить колено перед стартом матча первого тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Бельгии.

По его словам, российские футболисты все сделали правильно.

«Нам надо было персонально опуститься на одно колено перед Лукаку, чтобы он нас простил, так? Те, кто обвиняют нас в расизме — мудаки. На них не стоит обращать внимания. Мы против расизма. Расизм — чудовищная штука. Но за это надо вставать на одно колено? Важно, что у человека внутри, а не снаружи.

Наша команда молодцы. Все остальные пусть идут в жопу», — заявил Губерниев в интервью «СЭ».

Ранее сообщалось, что организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) жестко раскритиковала свист российских болельщиков в адрес акции «Жизни черных важны» (Black Lives Matter).