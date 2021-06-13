Депутат Лебедев заявил, что члены сборной России не умеют играть в футбол

Депутат Госдумы Игорь Лебедев Нападающий прокомментировал разгромное поражение сборной России в матче первого тура чемпионата Европы — 2020 против Бельгии.

По его словам, никто не испытывал никаких иллюзий перед этой игрой и не ожидал положительного результата против лучшей команды по версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

«Никто не верил, что Россия сможет обыграть Бельгию — ни в товарищеском, ни в официальном матче. Результат закономерен, по игре. У нас, к сожалению, ни обороны, ни атаки. С таким составом против Бельгии делать нечего.

Привезли два гола? Да мы всю игру привезли сами себе, потому что не умеем играть в футбол», — передает слова Лебедева «Чемпионат».



«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что сборная России под руководством Станислава Черчесове суммарно пропустила от Бельгии 13 мячей.