Депутат Лебедев заявил, что члены сборной России не умеют играть в футбол

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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
РИА Новости

Депутат Госдумы Игорь Лебедев Нападающий прокомментировал разгромное поражение сборной России в матче первого тура чемпионата Европы — 2020 против Бельгии.

По его словам, никто не испытывал никаких иллюзий перед этой игрой и не ожидал положительного результата против лучшей команды по версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

«Никто не верил, что Россия сможет обыграть Бельгию — ни в товарищеском, ни в официальном матче. Результат закономерен, по игре. У нас, к сожалению, ни обороны, ни атаки. С таким составом против Бельгии делать нечего.

Привезли два гола? Да мы всю игру привезли сами себе, потому что не умеем играть в футбол», — передает слова Лебедева «Чемпионат».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что сборная России под руководством Станислава Черчесове суммарно пропустила от Бельгии 13 мячей.