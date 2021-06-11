Волейболиста «Динамо» избили в центре Москвы

Волейболиста «Динамо» Алексея Чанчикова избили в центре Москвы, сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, спортсмен вместе с подругой отдыхал в одном из столичных баров. У выхода из заведения у него начался конфликт с одним пьяным посетителем, в результате чего между ними началась драка.

Неизвестный пару раз ударил спортсмена, после чего волейболист упал и ударился головой об асфальт. После инцидента Чанчикова госпитализировали, у него диагностировали ушиб головного мозга и перелом черепа.

Личность напавшего уже установлена. В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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