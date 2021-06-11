У игрока сборной России выявлен сомнительный тест на коронавирус

У игрока сборной России и петербургского «Зенита» Андрея Мостового выявлен сомнительный тест на коронавирус, информирует «РБ Спорт». В связи с этим футболист уже был изолирован.

Как сообщает источник, есть вероятность ошибки, так как ранее Мостовой уже переболел коронавирусом, у него есть антитела.

Ожидается, что 11 июня будет проведен повторный тест.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что сборная России приехала в Санкт-Петербург на матчи Евро.