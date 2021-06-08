Кот Губерниева будет давать прогнозы на матчи Евро-2020

Кот спортивного комментатора Дмитрия Губерниева будет давать прогнозы на матчи предстоящего чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Матч Премьер» в Twitter.

«У нас новый сотрудник. Котик Губерниева нанят на должность официального прогнозиста сборной России.

Рыжик предскажет исходы всех матчей нашей команды на Евро. За работой пушистого специалиста следи в социальных сетях «Матч ТВ». Чемпионат Европы начнется совсем скоро», — гласит текст опубликованного сообщения.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Матч открытия турнира пройдет 11 июня в Риме, в нем итальянская команда сыграет со сборной Турции.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев раскритиковал экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого за шутку в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.