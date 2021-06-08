В Крыму назвали омерзительной новую форму сборной Украины

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал «безобразием» и «надругательством» новую форму сборной Украины, в которой команда выступит на Евро-2020.

«Конечно, для крымчан смотреть на все это безобразие оскорбительно и омерзительно. Во время Великой Отечественной войны, хочу напомнить, в Крыму только мирных жителей было зверски убито более 200 тысяч. Это дети, старики, женщины, и мы чтим эту память, для каждой крымской семьи это святыня.

Надругательство над могилами усопших в той войне это настолько омерзительно, что смотреть на тех людей и комментировать лично у меня даже никакого желания нет», — заявил Константинов в эфире телеканала «Россия-24».

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией. Подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе сразятся с бельгийцами, финнами и датчанами.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о реакции России на новую форму украинской национальной команды, в которой она будет играть на Евро-2020.