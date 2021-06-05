Объявлен состав сборной России на контрольный матч против Болгарии

Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав на контрольный матч против национальной команды Болгарии.

Россия: Шунин, Жирков, Кудряшов, Джикия, Караваев, Головин, Ионов, Дзюба, Баринов, Оздоев, Зобнин.

Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Эта игра станет последней перед чемпионатом Европы по футболу.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Чемпионат Европы должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Ранее Филипп Киркоров на тренировке сборной России перепутал фамилию и отчество Станислава Черчесова.