Тимченко: к ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге надо подготовить настоящую сборную

Член правления Федерации хоккея России (ФХР), председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко прокомментировал поражение сборной России от Канады на чемпионате мира в Риге. Сборная России вылетела на стадии 1/4 финала.

«Вылет? Видимо, не подготовились как следует, психологически, физически. В 2023 году в Санкт-Петербурге будет чемпионат, вот тут надо будет показать результат. Надо подготовить к этому времени настоящую сборную, чтобы был не такой результат», — приводит слова Тимченко ТАСС.

В 2023-м году чемпионат мира пройдет в Санкт-Петербурге.

3 мая сборная России проиграла команде Канады в 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Риге. Встреча завершилась в овертайме победой североамериканской команды со счетом 2:1.

Поражение от канадцев стало для российской команды четвертым подряд в противостояниях с «кленовыми листьями» на мировых первенствах.

Последний раз сборная России одержала победу над командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года. Тогда россияне обыграли соперника со счетом 2:1.

Ранее президент ФХР Третьяк заявил, что Брагин должен продолжать работу в сборной.