Президент ФХР Третьяк считает, что Брагин должен продолжать работу в сборной

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос о судьбе главного тренера национальной команды Валерия Брагина. После поражения от Канады в четвертьфинале чемпионата мира-2021 идут разговоры о том, что к Олимпиаде-2022 российскую команду будет готовить другой тренер.

«Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки. Мы должны верить человеку, впереди Олимпийские игры, и он должен посмотреть, что неправильно было сделано. Ждём, что тренер скажет», — цитирует Третьяка ТАСС.

Олимпийские игры 2022 года запланированы в Пекине на 4-22 февраля. На групповом этапе российские хоккеисты сыграют с командами Чехии, Швейцарии и победителем квалификации.

3 мая сборная России проиграла команде Канады в 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Риге. Встреча завершилась в овертайме победой североамериканской команды со счетом 2:1.

Поражение от канадцев стало для российской команды четвертым подряд в противостояниях с «кленовыми листьями» на мировых первенствах.

Последний раз сборная России одержала победу над командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года. Тогда россияне обыграли соперника со счетом 2:1.

Ранее Брагин ответил, готов ли тренировать сборную России на Играх-2022.