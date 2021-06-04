Черчесов заявил, что судьбу хоккейной сборной России на ЧМ решил один момент

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении российской команды в матче с Канадой на чемпионате мира по хоккею в Риге.

«Хоккей шел по телевизору, но смотрел одним глазом, так как занимались своими процессами. На таком уровне один момент решает исход матча и турнира. Примем ситуацию такой, какая есть. «Красная машина» много радостей доставляла. Неудача на то и есть, чтобы поправиться и сделать два шага вперед. А теперь мы вступаем в свое соревнование, результат должны дать», — передает слова Черчесова «Чемпионат» .

3 мая сборная России проиграла команде Канады в 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Риге. Встреча завершилась в овертайме победой североамериканской команды со счетом 2:1.

Поражение от канадцев стало для российской команды четвертым подряд в противостояниях с «кленовыми листьями» на мировых первенствах.

Последний раз сборная России одержала победу над командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года. Тогда россияне обыграли соперника со счетом 2:1.

Сборная Канады сыграет с командой США в полуфинальном матче. Также за право сыграть в финале поборются сборные Финляндии и Германии.

Ранее Тарасова Тарасова объяснила поражение сборной России от Канады отсутствием бывшего тренера сборной Олега Знарка.