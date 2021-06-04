Хоккеист Задоров с улыбкой на лице общался с канадским игроком после поражения на ЧМ

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Защитник сборной России Никита Задоров Защитник сборной России Никита Задоров
Защитник сборной России Никита Задоров
Global Look Press

3 июня сборная России проиграла национальной команде Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 1:2 ОТ.

После матча российский игрок Никита Слепышев с улыбкой на лице пообщался с канадцем Николя Боденом, с которым они вместе выступают за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс». Фотографию их разговора можно увидеть на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин. Стоит отметить, что Россия открыла счет в матче.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
Россия — Канада — 1:2
1:0 — Евгений Тимкин — 20:42
1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03
1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.

Ранее чемпион мира Николишин отказался называть позором поражение России от Канады.