Хоккеист Задоров с улыбкой на лице общался с канадским игроком после поражения на ЧМ

3 июня сборная России проиграла национальной команде Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 1:2 ОТ.

После матча российский игрок Никита Слепышев с улыбкой на лице пообщался с канадцем Николя Боденом, с которым они вместе выступают за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс». Фотографию их разговора можно увидеть на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин. Стоит отметить, что Россия открыла счет в матче.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Россия — Канада — 1:2

1:0 — Евгений Тимкин — 20:42

1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03

1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.

Ранее чемпион мира Николишин отказался называть позором поражение России от Канады.