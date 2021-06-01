Вратарь «Краснодара» Сафонов дебютировал за сборную России

1 июня сборная России сыграла вничью в контрольном матче против национальной команды Польши.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 63-й минуте на поле вышел голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Для него этот матч стал дебютным за российскую команду. Вратарь заменил Антона Шунина, который начинал поединок.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня). 1 июня стало известно, что власти Дании приняли решение не пускать болельщиков сборной России на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу, который состоится в Копенгагене.

Польская команды сыграет со Словакией (14 июня, Санкт-Петербург), Испанией (Севилья, 19 июня) и Швецией (Санкт-Петербург, 23 июня).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Россия сыграла вничью с Польшей в контрольном матче в рамках подготовки к Евро/