Лучший снайпер КХЛ Яшкин покинул «Динамо»

Игрок ХК «Динамо» (Москва) Дмитрий Яшкин
РИА Новости

Форвард Дмитрий Яшкин покидает московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо», сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что чешский хоккеист российского происхождения вернется в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Генеральный директор бело-голубых Евгений Кровопусков заявил, что между игроком и клубом была соответствующая договоренность.

«Дима на протяжении двух сезонов радовал болельщиков яркой игрой. Он преуспевал как в нападении, так и в защите. Подписывая два года назад контракт с Яшкиным, мы понимали, что в КХЛ едет большая звезда и новое лицо лиги. И в случае удачного выступления нам придется пойти игроку навстречу», — сказал функционер.

Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ он принял участие в 59 матчах, в которых набрал 60 (38+22) очков. Форвард стал лучшим снайпером сезона.

В плей-офф чешский хоккеист провел десять матчей. В его активе пять голов и три передачи.

Ранее сообщалось, что Яшкин является самым дорогим игроком КХЛ.