Лучший снайпер КХЛ Яшкин покинул «Динамо»

Форвард Дмитрий Яшкин покидает московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо», сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что чешский хоккеист российского происхождения вернется в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Генеральный директор бело-голубых Евгений Кровопусков заявил, что между игроком и клубом была соответствующая договоренность.

«Дима на протяжении двух сезонов радовал болельщиков яркой игрой. Он преуспевал как в нападении, так и в защите. Подписывая два года назад контракт с Яшкиным, мы понимали, что в КХЛ едет большая звезда и новое лицо лиги. И в случае удачного выступления нам придется пойти игроку навстречу», — сказал функционер.

Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ он принял участие в 59 матчах, в которых набрал 60 (38+22) очков. Форвард стал лучшим снайпером сезона.

В плей-офф чешский хоккеист провел десять матчей. В его активе пять голов и три передачи.

Ранее сообщалось, что Яшкин является самым дорогим игроком КХЛ.