ОКР потратит более 300 млн рублей на поездку спортсменов на Игры в Токио

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Новый президент ОКР Станислав Поздняков Новый президент ОКР Станислав Поздняков
Новый президент ОКР Станислав Поздняков
РИА Новости

Олимпийский комитет России (ОКР) потратит более 300 млн рублей на поездку национальной команды на летние Игры — 2020 в Токио, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«На данный момент смета составляет приблизительно 300 млн руб., но, скорее всего, сумма возрастет. Что касается дополнительных расходов из-за переноса Игр, то это порядка 40 млн руб., связанных с пандемией.

При этом мы сейчас в процессе переговоров о возврате средств за неиспользованные билеты на соревнования и гостиничные номера, которые не будут задействованы из-за значительного сокращения количества гостей и официальных лиц», — приводят слова Позднякова «Ведомости».

Функционер отметил, что на подготовку спортсменов к соревнованиям суммарно ушло порядка 1,2 млрд руб.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не смогут выступить под флагом своей страны, а вместо гимна России в честь победителей будет исполняться фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что зрители Игр в Токио будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19.