ОКР потратит более 300 млн рублей на поездку спортсменов на Игры в Токио

Олимпийский комитет России (ОКР) потратит более 300 млн рублей на поездку национальной команды на летние Игры — 2020 в Токио, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«На данный момент смета составляет приблизительно 300 млн руб., но, скорее всего, сумма возрастет. Что касается дополнительных расходов из-за переноса Игр, то это порядка 40 млн руб., связанных с пандемией.

При этом мы сейчас в процессе переговоров о возврате средств за неиспользованные билеты на соревнования и гостиничные номера, которые не будут задействованы из-за значительного сокращения количества гостей и официальных лиц», — приводят слова Позднякова «Ведомости».

Функционер отметил, что на подготовку спортсменов к соревнованиям суммарно ушло порядка 1,2 млрд руб.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не смогут выступить под флагом своей страны, а вместо гимна России в честь победителей будет исполняться фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что зрители Игр в Токио будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19.