Пожизненно отстраненный российский арбитр пожаловался на низкие зарплаты

Бывший арбитр Михаил Вилков заявил о необходимости увеличить зарплаты рефери.

«Они не поднимались долгое время, с Александра Егорова суммы не менялись, тогда зарплаты были немного увеличены. Я сторонник того, что оплату труда нужно поднять, прежде всего, в низших лигах — Олимп-ФНЛ, Олимп-ПФЛ, женские турниры, и, соответственно, поднять по возможности в РПЛ, сделать достойную ежемесячную зарплату», — цитирует Вилкова РИА «Новости».

Экс-судья заявил, что арбитры получают несопоставимо малую зарплату по сравнению с футболистами и тренерами Российской премьер-лиги (РПЛ).

19 апреля глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ. Позднее решение функционера поддержали московские клубы «Спартак» и ЦСКА, «Ростов», «Рубин», грозненский «Ахмат» и другие.

Ранее Вилков поздравил судей с окончанием сложного сезона РПЛ.