Борис Джонсон поддержал планы Японии провести Олимпийские игры

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон поддержал Японию в желании провести Олимпийские Игры в Токио летом 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании по итогам телефонных переговоров с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

«Премьер-министр выразил поддержку Играм в Токио и обратил внимание на усилия Японии, направленные на то, чтобы Олимпиада прошла безопасным образом», — отмечают на Даунинг-стрит, 10.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название «Токио-2020» было сохранено. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

По данным СМИ, против проведения Олимпиады в Токио выступают 43% жителей Японии. Также отмены Игр-2020 потребовал профсоюз врачей страны.

По последним данным, за время пандемии коронавируса в Японии скончались более 12 тыс. человек, 650 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 731 тыс.

Ранее сообщалось, что Европейский союз поддержал намерение Японии провести Олимпиаду летом 2021 года.