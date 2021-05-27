ЕС поддержал намерение Японии провести Олимпиаду летом 2021 года

Европейский союз (ЕС) выразил поддержку Японии в ее решимости провести Игры в Токио летом 2021 года. Об этом сообщается в совместном заявлении, которое было принято по итогам прошедшего в пятницу саммита ЕС — Япония.

«Мы поддерживаем проведение Олимпийских и Паралимпийских игр «Токио-2020» в безопасном и защищенном формате, как символ мирового единства в победе над COVID-19», — говорится в документе.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название «Токио-2020» было сохранено. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

По последним данным, за время пандемии коронавируса в Японии скончались более 12 тыс. человек, 650 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 731 тыс.

Ранее сообщалось, что в Японии предупредили об угрозе появления «олимпийского» штамма COVID.