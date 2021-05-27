Загитова и Большунов в рейтинге доверия россиян опередили Дзюбу и Овечкина

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и чемпион мира 2021 года в скиатлоне лыжник Александр Большунов заняли второе и третье места соответственно в рейтинге российских спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием россиян.

Рейтинг составила компания Romir, а возглавила его — двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева.

За тройкой призеров расположились форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (4-е место), бойцы смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов (5-е) и Федор Емельяненко (6-е), тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова (7-е), нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба (8-е), экс-теннисистка Мария Шарапова (9-е) и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева (10-е).

Сообщается, что в опросе приняли участие 2400 россиян. Респондентам предлагалось назвать семь человек, которым они доверяют больше всего, при этом варианты ответа не предлагались.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу осталась на 38-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).