Шатаут Василевского вывел «Тампу» в следующий раунд Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Флориду Пантерз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0. Российский голкипер победившей команды Андрей Василевский оформил первый шатаут в этом плей-офф, отразив все 29 бросков, нанесенных по своим воротам.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет две голевые передачи, Михаил Сергачев выступил в роли ассистента один раз.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский не попал в заявку на матч. В следующем раунде «Лайтнинг» сыграют с победителем пары «Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз».

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Флориде Пантерз» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Санрайзе на арене «Би-Би-энд-Ти центр», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 6-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 4:0

1:0 — Марун (Джонсон, Сергачёв), 06:16;

2:0 — Стэмкос (Хедман, Кучеров), 33:27;

3:0 — Пойнт (Кучеров, Чернак), 54:36;

4:0 — Киллорн (Чернак, Стэмкос), 58:18.