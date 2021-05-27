Два паса Малкина не спасли «Питтсбург» от вылета из Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Айлендерс». Таким образом, счет в серии до четыре побед стал 4 - 2 в пользу клуба из Нью-Йорка, что позволило ему выйти в следующий раунд.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал в этом поединка два очка — форвард дважды выступил в роли ассистента.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 34 броска по своим воротам из 37.

Ранее сообщалось, что голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой пятого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз», сообщается на официальном сайте организации.

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 6-й матч

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:3

0:1 — Картер (Капанен, Цукер), 01:27;

1:1 — Бовиллье (Нельсон, Бейли), 06:16;

1:2 — Гюнцель (Летанг, Малкин), 11:12;

2:2 — Палмьери (Пажо), 12:25;

2:3 — Цукер (Малкин, Сеси), 21:53;

3:3 — Нельсон (Бейли, Бовиллье), 28:35;

4:3 — Пулок (Пажо, Зейджак), 28:48;

5:3 — Нельсон (Бовиллье), 31:34.