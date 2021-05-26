Бренд одежды выпустил футболку со стилизованным эмблемой ЦСКА в поддержку ЛГБТК-сообщества

Популярный бренд одежды опубликовал на своем сайте футболку со стилизованной эмблемой ЦСКА.

На одежде имеются диагональные полосы флага ЛГБТК-сообщества, которые тянутся к стилизованной эмблеме армейцев.

Футболка сделана в виде формы испанского «Райо Вальекано», в которой мадридцы играли в сезоне-2015/16.

«Одна из лучших форм, которая была когда-либо создана. К сожалению, клуб «Райо Вальекано» оказался кучкой неудачников и вылетел в Сегунду», — говорится в описании товара.

Сейчас клуб из Мадрида выступает во втором по силе дивизионе страны. За тур до финиша «пчелы» занимают шестое место, набрав 67 очков.

Московский ЦСКА в сезоне-2020/21 впервые за 20 лет не смог пробиться в еврокубки, заняв в Российской премьер-лиге (РПЛ) шестое место.

Ранее Агрипино Магальяйнш, помощник государственного депутата Бразилии и ЛГБТК-активист, подал иск в суд Сан-Паулу, в котором обвинил нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в том, что тот организовал вооруженное нападение на него.