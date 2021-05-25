В министерстве спорта Белоруссии отреагировали на скандал с заменой флага страны

Министерство спорта и туризма Белоруссии отреагировало на скандал, который произошел 24 мая в Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

«Неуважение к Государственным символам Республики Беларусь со стороны официальных лиц Латвии свидетельствует об отсутствии уважения к воле белорусского народа. Нарушает принципы международного права и является недопустимым в дипломатической практике», — говорится в заявлении на сайте министерства.

Также отмечается, что спорт всегда был вне политики, объединял людей и пропагандировал уважение к соперникам и честную борьбу.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Ранее латвийский депутат Айгарс Бикше предложил взять сборную Белоруссии по хоккею в заложники.