Президент Эстонии призвал отстранить сборную Белоруссии от участия в ЧМ по хоккею

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) отстранить сборную Белоруссии от участия в чемпионате мира, который сейчас проходит в Риге, передает Delfi.

«ИИХФ может и ей нужно без промедления выставить Белоруссию с проходящего в Риге чемпионата мира», — сказал Ильвес.

Также он отметил, что это решение стало бы куда более действенной и эффективной мерой, примененной в отношении «любящего хоккей диктатора Александра Лукашенко».

В центре города установлены флаги стран-участниц соревнований. 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами 23 мая в Минском аэропорту после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Ранее тренер Андрей Назаров сравнил правительство Латвии с детьми после скандала с флагом Белоруссии.