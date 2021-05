Месси продлит контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинский футболист обсуждает свое будущее со своей семьей, в том числе с отцом и братом. Они пытаются убедить игрока перейти в «Пари Сен-Жермен». Во французском клубе следят за ситуацией с контрактом форварда.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит последний матч «Барселоны» в нынешнем сезоне.

