Сборная России по хоккею объявила состав на матч с Великобританией на ЧМ-2021

Сборная России объявила состав на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Великобритании.

Вратарь: Иван Бочаров (Александр Самонов)

Первое звено: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Толчинский;

Второе звено: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко;

Третье звено: Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Четвертое звено: Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Галимов; Воронков.

Встреча между сборными России и Великобритании начнется в 16.15 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой игре первенства мира российская команда обыграла чешских хоккеистов со счетом 4:3. В составе победителей отличились Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко. Ворота сборной России защищал Александр Самонов.

Чемпионат мира по хоккею проходит в столице Латвии с 21 мая по 6 июня. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна страны звучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Самонов был признан лучшим вратарем стартового матча чемпионата мира.