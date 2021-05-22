Сборная России по хоккею объявила состав на матч с Великобританией на ЧМ-2021
Сборная России объявила состав на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Великобритании.
Вратарь: Иван Бочаров (Александр Самонов)
Первое звено: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Толчинский;
Второе звено: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко;
Третье звено: Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Четвертое звено: Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Галимов; Воронков.
Встреча между сборными России и Великобритании начнется в 16.15 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первой игре первенства мира российская команда обыграла чешских хоккеистов со счетом 4:3. В составе победителей отличились Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко. Ворота сборной России защищал Александр Самонов.
Чемпионат мира по хоккею проходит в столице Латвии с 21 мая по 6 июня. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна страны звучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее сообщалось, что Самонов был признан лучшим вратарем стартового матча чемпионата мира.
Есть состав на матч с британцами! Изучаем. #россиявмоемсердце pic.twitter.com/uqaGH98zgJ— Хоккей России (@russiahockey) May 22, 2021