Собянин назвал бредом информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены»

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о сносе домашнего стадиона «Локомотива» и застройке территории жильем.

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты.

«РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки», — написал Собянин на своем сайте.

Мэр столицы отметил, что новый транспортно-пересадочный узел возле арены обеспечит значительно большую доступность.

Стадион «Локомотив» был построен в Черкизове в 2002 году на месте прежней домашней арены «железнодорожников». Сооружение вмещает 27 320 болельщиков. В 2017 году стадион был переименован в «РЖД Арену».

По информации СМИ, в ближайшее время объект может быть снесен, а на его месте появится жилой комплекс. «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на несколько лет. Также там планируется обустроить тренировочную базу.

Ранее бывший футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном сносе «РЖД Арены».