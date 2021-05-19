В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая из-за нарушений прав человека в стране.

С призывом бойкотировать соревнования выступили политики из Канады, Норвегии, США. Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае.

«Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот. Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай», — приводит слова Нэнси Пелоси Reuters.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США готовы объявить бойкот Олимпиады-2022 года в Пекине.