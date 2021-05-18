Стали известны сочетания звеньев сборной России перед ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Риге, где с 21 мая по 6 июня состоится чемпионат мира, передает «Чемпионат.com».
Игроки провели занятие в следующих сочетаниях:
Первая группа:
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Барабанов — Окулов — Шалунов, Задоров — Зуб.
Красные: Галимов — Бурдасов — Морозов, Дронов Ожиганов.
Синие: Карнаухов — Григоренко — Слепышев, Гавриков — Проворов
Черные: Рафиков – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.
Вторая группа:
Вратари: Федотов, Бочаров.
Форварды: Сафрнов, Тимкин, Воронков, Каменев, Толчинский.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. На групповом этапе турнира сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.
Ранее Россия проиграла Чехии и завершила чешский этап Евротура на последнем месте.