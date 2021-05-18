Наставник московского ЦСКА Ивица Олич не будет входить в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020, передает Sport24.

«Олич может в отпуске заехать на пару дней в расположение сборной. Тем более там Влашич, который восстановился от травмы. Но это нельзя рассматривать, как работу или совмещение», — сказал генеральный директор красно-синих Роман Бабаев.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе хорваты сыграют с национальными командами Англии, Шотландии и Чехии. В 2018 году Хорватия вышла в финал чемпионата мира, уступив в решающем матче Франции (2:4).

ЦСКА по итогам сезона с 50 очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

С 2001 года ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз брал серебряные награды и дважды — бронзовые.

В 2005 году москвичи выиграли Кубок УЕФА, а в 2010-м вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич хочет видеть наставника московского ЦСКА Ивицу Олича в своем штабе на Евро-2020.