Ассоциация врачей Токио призывает отменить Олимпийские игры

Ассоциация, состоящая из примерно 6 тыс. работающих в Токио врачей, считает необходимым отменить запланированные на лето этого года Олимпийские игры, сообщают японские СМИ.

«Отмена мероприятия, которое может увеличить показатели заболеваемости и летальных исходов, стала бы правильным решением», - говорится в заявлении группы врачей.

Они указали, что в настоящее время «ведут борьбу с четвертой волной» пандемии коронавируса COVID-19, которая, по их словам, пока оказалась самой мощной.

На прошлой неделе другая медицинская организация, объединяющая врачей, работающих в больницах Японии, объявила, что безопасное проведение игр «невозможно». Официальное письмо передано в японское министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения. По мнению медиков, приезд десятков тысяч спортсменов и сопровождающих их лиц несет угрозу роста заболеваемости COVID-19.

«Врачи и медсестры из-за чрезмерной занятости с трудом участвуют в таком важном деле как вакцинация, а уж до волонтерства на Олимпиаде у них руки тем более не дойдут», — говорится в заявлении главы японского профсоюза Наото Уэяма.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что профсоюз врачей Японии потребовал отменить Олимпиаду в Токио.