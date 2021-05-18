Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Нэшвилл» в первой игре Кубка Стэнли

»Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Нэшвилл Предаторз» в первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Роли на «Пи-Эн-Си арене», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Джордан Стаал, также отличились Теуво Терявяйнен, Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников. У гостей шайбы забросили Филип Форсберг и Эрик Хаула.

«Каролина» вышла вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая встреча пройдет в Роли 20 мая.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме проиграл «Бостон Брюинз» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1-й раунд. 1-й матч

«Каролина Харрикейнз» (Роли, США) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл, США) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

0:1 — Форсберг (Джохансен, Эллис) — 12:14

1:1 — Терявяйнен (Песке, Лоренц) — 13:41

2:1 — Стаал (Песке) — 24:19 (4x4)

2:2 — Хаула (Дюшейн, Каррье) — 28:41

3:2 — Нидеррайтер (Нечас, Трочек) — 42:26

4:2 — Стаал — 48:00

5:2 — Свечников — 58:13 (en)