Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Нэшвилл» в первой игре Кубка Стэнли
»Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Нэшвилл Предаторз» в первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Роли на «Пи-Эн-Си арене», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Джордан Стаал, также отличились Теуво Терявяйнен, Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников. У гостей шайбы забросили Филип Форсберг и Эрик Хаула.
«Каролина» вышла вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая встреча пройдет в Роли 20 мая.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме проиграл «Бостон Брюинз» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1-й раунд. 1-й матч
«Каролина Харрикейнз» (Роли, США) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл, США) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
0:1 — Форсберг (Джохансен, Эллис) — 12:14
1:1 — Терявяйнен (Песке, Лоренц) — 13:41
2:1 — Стаал (Песке) — 24:19 (4x4)
2:2 — Хаула (Дюшейн, Каррье) — 28:41
3:2 — Нидеррайтер (Нечас, Трочек) — 42:26
4:2 — Стаал — 48:00
5:2 — Свечников — 58:13 (en)