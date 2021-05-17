Дзюба: в Грозном враждебно настроены

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от матчей с «Ахматом» в столице Чеченской Республики Грозном.

«Почему тяжело играть в Грозном? Там какая-то такая атмосфера сама по себе… Угнетает. Не знаю, почему, но угнетает. Враждебно настроены там… А раньше, когда там микрофон включали, они вообще моментально заводились», — сказал Дзюба в видео на ouTube-канале «Грустная передача о футболе».

«Зенит» не обыгрывал «Ахмат» в гостях в чемпионате России с апреля 2015 года.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова» Дзюба забил четыре мяча и стал лучшим бомбардиром по итогам чемпионата.

«Зенит», набравший по итогам РПЛ 65 очков, занял первое место в турнирной таблице первенства. На второй строчке расположился московский «Спартак» (57), замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив» (56).

В сезоне-2020/21 Дзюба провел 33 матча, забив 20 мячей.

Ранее Дзюба заявил, что падения Соболева —отдельный вид искусства.