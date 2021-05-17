«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по голам за сезон чемпионата России

Петербургский «Зенит» нанес разгромное поражение «Тамбову» в матче 30-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счетом 5:1 в пользу сине-бело-голубых. В составе победителей четыре гола в активе Артема Дзюбы, также мяч в свои ворота отправил защитник «Тамбова» Фарход Васиев. У номинальных хозяев единственный мяч забил Кирилл Климов.

Благодаря пяти забитым мячам «Зенит» повторил рекорд московского «Спартака» по голам за сезон чемпионата России, завершив сезон с 76 мячами. Красно-белые с таким итогом провели сезон 1995 года, когда чемпионский титул завоевала владикавказская «Алания».

Отметим, что больше половины от общего числа мячей забила пара форвардов Артем Дзюба — Сердар Азмун.

«Зенит», набравший по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) 65 очков, занял первое место в турнирной таблице первенства. «Тамбов» с 16 очками расположился на последней, 16-й строчке и вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны.

Ранее московский «Спартак» пошутил на тему потенциального ухода португальского нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов.