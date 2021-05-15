Хоккеист «Коламбуса» Григоренко: я не удивился переводу в запас

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко поделился эмоциями от выступлений за команду в завершившемся регулярном сезоне, передает «Чемпионат.com».

«Переводу в запас не удивился. Всякое может случиться. Удивлен, что не играл. Никто особо ничего не объяснял. Говорили, что все неплохо, но есть молодые ребята, которым нужно больше играть», — сказал Григоренко.

В своем дивизионе «Коламбус» занял восьмое место, набрав 48 очков. Команде не удалось пробиться в плей-офф. Григоренко прибыл в расположение национальной команды. 15 мая россияне сыграют в заключительном матче Еврохоккейтура против Чехии. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Ранее российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о новом контракте с командой.