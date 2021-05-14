Роналду может вернуться в «Спортинг»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в лиссабонский «Спортинг», сообщает Cuatro.

По информации источника, форвард готов расторгнуть контракт с итальянской командой и пойти на серьезное снижение зарплаты.

Роналду с 1997 выступал в молодежной команде «Спортинга», а в 2002-м дебютировал за основную команду. В составе лиссабонского клуба он принял участие в 31 матче и забил пять мячей. В 2003 году форвард подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 32 матчах за «Ювентус» в чемпионате Италии. В его активе 28 мячей и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года. Сообщалось, что туринский клуб готов расстаться с футболистом из-за его высокой зарплаты.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года во Франции.

Ранее мать Роналду Долорес Авейру заявила, что попытается уговорить сына вернуться в «Спортинг».