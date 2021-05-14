СМИ: Месси ищет жилье в Париже

Нападающий сборной Аргентины и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси подыскивает своей семье жилплощадь в Париже, сообщает Le10Sport.

По информации источника, риелторы, с которыми сотрудничает именитый футболист, уже подобрали несколько вариантов, однако они не устроили аргентинского наподдающего.

До этого в СМИ появилась информация, что парижский «Пари Сен-Жермен» намерен заключить с Месси контракт, который будет рассчитан на три года. Текущее соглашение футболиста с каталонской командой истекает в это летнее трансферное окно.

В СМИ по ходу текущего футбольного сезона появляется достаточно противоречивая информация о будущем аргентинского нападающего — сообщается, что он готов покинуть команду, однако также есть информация, что Месси твердо решил остаться в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Месси не смог поразить ворота мадридских команд в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Форвард ни разу не забил в матчах против «Атлетико» и «Реала». В последний раз такое было в сезоне-2005/06.