«Локомотив» планирует купить защитника ЦСКА

Московский «Локомотив» отправил официальное предложение столичному ЦСКА о покупке защитника Наира Такнизяна, передает «Спорт-Экспресс».

Красно-зеленые предлагают футболисту более выгодные личные условия, а также уже обеспечили себе путевку в Лигу Европы. Армейцы готовы принять решение после окончания текущего сезона.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2020/21 Такнизян провел 27 матчей, забив один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Марко Николича занимают третье место, набрав 53 очка. В заключительном туре «железнодорожники» встретятся с екатеринбургским «Уралом». Матч состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит 14.00 по московскому времени.

ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе 50 баллов. В последнем матче чемпионата красно-синие сыграют против столичного «Динамо». Матч состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА готов летом расстаться с тремя игроками.