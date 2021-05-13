Мама Роналду хочет, чтобы ее сын перешел в «Спортинг»

Долорес Авейру, мама игрока туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, хочет, чтобы ее сын перешел в португальский «Спортинг», передает Football Italia.

«Я поговорю с ним и постараюсь сделать все возможное, чтобы убедить его вернуться в «Спортинг» в следующем году», — сказала Авейру.

Португалец выступал за «Спортинг» с 2002 по 2003 год.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии. В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 32 матчах в чемпионате Италии. В его активе 28 мячей и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.

Также португалец играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе клуба португалец трижды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Ранее Роналду забил сотый мяч за «Ювентус».