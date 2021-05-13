Фергюсон оценил чувство юмора Хабиба

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон поделился мнением о бывшем чемпионе промоушена Хабибе Нурмагомедове.

«Не считаю Хабиба забавным человеком, а его шутки смешными. У него же были разные фокусы, он заплатил бездомному за несколько отжиманий. Считаю, что это отвратительно. Я не представляю себя, устраивающего такие вещи. Уважаю Нурмагомедова как оппонента, но больших симпатий к нему нет. Если мы встретимся, то я пожму ему руку», — цитирует Фергюсона «Спорт-Экспресс».

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о Нурмагомедове.