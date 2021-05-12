Баскетбольный матч в Израиле был прерван из-за ракетной тревоги

Матч чемпионата Израиля по баскетболу между «Маккаби Раанана» и «Маккаби Кирьят-Моцкин» был прерван из-за ракетной тревоги.

На стадионе прозвучало предупреждающее сообщение, а игроки обеих команд легли на пол.

Отмечается, что встреча не была доиграна. Баскетболисты из Раананы вели со счетом 80:64.

Обострение палестино-израильского конфликта началось в начале мая после того, как возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах по решению израильского суда началось выселение нескольких арабских семей. Действия полиции привели к массовым беспорядкам, в результате которых пострадали несколько сотен человек.

10 и 11 мая армия движения ХАМАС произвела ракетные обстрелы территории Израиля. В ответ на это израильские военные произвели ответную атаку.

Ранее сообщалось о том, что нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и другим мировым лидерам с просьбой помочь урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.