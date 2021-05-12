Джокович накричал на судью во время матча на турнире в Риме

Первая ракетка мира Новак Джокович накричал на судью во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме против представителя США Тэйлора Фрица.

В концовке второго сета серб резко выразил недовольство тем, что встречу не останавливали, несмотря на дождь. При счете 5:5 судья все же прервал игру и возобновил ее через два с половиной часа. После остановки лучший теннисист планеты извинился за свое поведение.

Встреча между Джоковичем и Фрицем завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу первой ракетки мира. Продолжительность матча составила 1 час 38 минут.

Серб совершил три эйса, одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету его соперника четвре подачи навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Джокович сыграет с победителем встречи между представителем Великобритании Кэмероном Норри и испанцем Алехандро Давидович Фокиной.

Турнир в Риме завершится 16 мая. Общий призовой фонд турнира составляет более €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев прошел во второй круг турнира в Риме.

Теннис. Рим. 2-й круг

Новак Джокович (Сербия) — Тэйлор Фриц (США) — 6:3, 7:6 (7:5)