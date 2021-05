Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании нынешнего сезона

Голкипер Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из туринского «Ювентуса» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

43-летний футболист заявил, что не станет продлевать контракт с «бьянконери».

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Буффон провел семь матчей; в трех из них ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В текущем сезоне Серии А подопечные Андреа Пирло занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 69 очков.

Буффон является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов, провел в сумме более 1000 профессиональных матчей. На протяжении своей футбольной карьеры защищал цвета «Пармы», «Ювентуса» и «Пари Сен-Жермен».

Ранее был объявлен расширенный состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020 года.

Gigi Buffon announces to Bein Sports: "I've decided to leave Juventus at the end of the season, I'm not extending the contract". ⚪️⚫️ #Buffon #Juventus