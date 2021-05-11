Стали известны некоторые пары первого раунда плей-офф НХЛ

Стали известны пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В полуфиналах Восточного дивизиона встретятся между собой «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», а также «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз».

В первом раунде в Центральном дивизионе пройдет серия между »Каролиной Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз», в другой паре сойдутся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз».



Напомним, что также за Кубок Стэнли в 2021 году поборются «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз», «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс».

Регулярный сезон НХЛ завершится 20 мая, финиш розыгрыш плей-офф запланирован на июль 2021 года.



Действующими обладателями Кубка Стэнли являются хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Ранее в НХЛ назвали возможную дату старта плей-офф.