«Нефтехимик» выразил соболезнования в связи с погибшими при стрельбе в Казани

Нижнекамский «Нефтехимик» выразил соболезнования в связи с погибшими после стрельбы в казанской школе №175. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба клуба в Twitter.

«Потрясены произошедшей ужасной трагедией в гимназии №175 г. Казани. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

11 мая неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. СМИ сообщали об 11 жертвах стрельбы. Кроме того, в ряде Телеграм-каналов распространилась информация о том, что правоохранители задержали 41-летнего пособника устроивших стрельбу в школе. Предполагалось, что всего было два стрелка.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что у устроившего стрельбу в школе Казани пособников не было.