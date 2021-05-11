Тарасенко и Ничушкин претендуют на «Мастертон Трофи»

Ассоциация хоккейных журналистов (PWHA) представила кандидатов на награду «Билл Мастертон Трофи», которая вручается за упорство, мужество и преданность хоккею. Список опубликован на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Каждый клуб выбрал по одному кандидату на трофей. В список попали два российских игрока — форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин и нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Ничушкин принял участие в 52 матчах, в которых забросил десять шайб и сделал десять результативных передач. Тарасенко набрал 14 (4+10) очков в 24 встречах. Он пропустил старт сезона НХЛ из-за травмы плеча.

Ранее определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли. В плей-офф НХЛ вышли «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нэшвилл Предаторз», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Монреаль Канадиенс».